На игре СКА установили рекорд посещаемости матчей на крытых хоккейных аренах

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — «Сочи» установили новый мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей на крытых аренах.

Эта встреча — первая для питерской команды на новой «СКА Арене», первую шайбу в истории стадиона забросил форвард армейцев Сергей Толчинский.

«Сегодня мы с вами установим абсолютный рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены. И адрес этому рекорду — Петербург, проспект Гагарина, Россия», — приводит ТАСС слова Миллера.

Предыдущий рекорд КХЛ был установлен в 2014 году, когда на матче между словацким клубом «Лев» и магнитогорским «Металлургом» присутствовали 17 073 зрителя. В декабре 2018 года на футбольном стадионе «Газпром Арена» состоялась игра между СКА и московским ЦСКА, которую посетили 67 770 зрителей.

«СКА-Арена» вмещает 21,5 тысячи зрителей. Рекорд посещаемости крытых хоккейных арен ранее принадлежал канадской арене «Белл-центр». Стадион «Монреаля» вмещает 21,1 тысячу зрителей.