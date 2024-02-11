На игре СКА установили рекорд посещаемости матчей на крытых хоккейных аренах
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ СКА — «Сочи» установили новый мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей на крытых аренах.
Эта встреча — первая для питерской команды на новой «СКА Арене», первую шайбу в истории стадиона забросил форвард армейцев Сергей Толчинский.
«Сегодня мы с вами установим абсолютный рекорд по посещаемости чисто хоккейной спортивной арены. И адрес этому рекорду — Петербург, проспект Гагарина, Россия», — приводит ТАСС слова Миллера.
Предыдущий рекорд КХЛ был установлен в 2014 году, когда на матче между словацким клубом «Лев» и магнитогорским «Металлургом» присутствовали 17 073 зрителя. В декабре 2018 года на футбольном стадионе «Газпром Арена» состоялась игра между СКА и московским ЦСКА, которую посетили 67 770 зрителей.
«СКА-Арена» вмещает 21,5 тысячи зрителей. Рекорд посещаемости крытых хоккейных арен ранее принадлежал канадской арене «Белл-центр». Стадион «Монреаля» вмещает 21,1 тысячу зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|61
|25
|36
|62
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|4
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|5
|Торпедо
|61
|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|61
|32
|29
|72
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|7 : 2
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|3 : 4 Б
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|- : -
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -