Майкл Пелино покинул "Авангард"

Майкл Пелино покинул тренерский штаб "Авангарда", сообщает официальный Твиттер команды. 59-летний канадский специалист занимал должность ассистента в омском клубе с мая 2018-го.

– Спасибо за этот прекрасный сезон, он получился по-настоящему мощным. Желаем удачи в продолжении карьеры! – написано в сообщении пресс-службы.

В прошедшем сезоне "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (счет в серии: 0-4).