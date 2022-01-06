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Матчи «Салавата Юлаева» в Хельсинки и Риге отменены

19:33
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Пресс-служба КХЛ сообщила об отмене двух матчей «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате.

«По состоянию на 6 января 2022 года девять представителей «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус. КХЛ приняла решение не проводить игры «Йокерит» — «Салават Юлаев» и «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев», запланированные на 8 и 10 января соответственно. Решение о возможности провести указанные встречи в более поздний срок будет принято дополнительно», — говорится в сообщении КХЛ.

Ранее сообщалось, что три хоккеиста «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом. Позже появилась информация, что перед вылетом в Хельсинки на встречу с «Йокеритом» уфимская команда прошла тестирование, по результатам которого увеличилось количество положительных тестов на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/06/495622.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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