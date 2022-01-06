«Нас не касалось». Чибисов высказался о решении КХЛ не отменять матч с «Барысом» из-за режима ЧП в Казахстане

Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов высказался о решении руководства КХЛ не отменять встречу с «Барысом» (2:3) из-за чрезвычайного положения в столице Казахстана.

«Не смущает ли меня это? Ну какая разница? Если бы они шли на арену или что-то такое сделали, устроили — это другое дело. А так это нас совершенно не касалось. Поэтому мы приехали туда сыграть — мы сыграли. Какая разница, что в Алма-Ате происходит? Это же нас не касается. Я не знаю, какая сейчас обстановка в Астане, но в Алма-Ате за тысячу километров какая разница, что происходит? Это то же самое, что мы сидим в Магнитогорске и будем обсуждать, что там на севере происходит», — приводит слова Чибисова «Известия».

Режим чрезвычайного положения был введен в Казахстане из-за массовых протестов и беспорядков в разных городах и регионах страны. В связи с этим матч прошел без зрителей.

После встречи магнитогорская команда не сразу смогла вылететь из Казахстана в Россию. Рейс задержали более чем на час.