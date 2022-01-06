Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» может не состояться из-за вспышки ковида в уфимской команде, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, перед вылетом в Хельсинки уфимцы прошли тестирование, по результатам которого увеличилось количество положительных тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что три хоккеиста «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом.

Матч «Салават Юлаев» — «Йокерит» запланирован на 8 января. Встреча должна пройти на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки.