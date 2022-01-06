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Матч «Салават Юлаев» — «Йокерит» может не состояться из-за вспышки ковида у уфимцев

17:40
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Йокерит» может не состояться из-за вспышки ковида в уфимской команде, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, перед вылетом в Хельсинки уфимцы прошли тестирование, по результатам которого увеличилось количество положительных тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что три хоккеиста «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом.

Матч «Салават Юлаев» — «Йокерит» запланирован на 8 января. Встреча должна пройти на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4567633-v-salavate-yulaeve-vspyshka-koronavirusa-match-s-jokeritom-skoree-vsego-ne-sostoitsya.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное