Три хоккеиста «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом
13:37
Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает «Чемпионат».
Имена игроков не уточняются.
«Салават Юлаев» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 45 матчах. Следующую игру уфимцы должны провести завтра, 5 января, дома против рижского «Динамо». Начало встречи запланировано на 14.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4565661-tri-hokkeista-salavata-yulaeva-sdali-polozhitelnye-testy-na-koronavirus.html
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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