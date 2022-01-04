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Три хоккеиста «Салавата Юлаева» заразились коронавирусом

13:37
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Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает «Чемпионат».

Имена игроков не уточняются.

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 60 очками в 45 матчах. Следующую игру уфимцы должны провести завтра, 5 января, дома против рижского «Динамо». Начало встречи запланировано на 14.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4565661-tri-hokkeista-salavata-yulaeva-sdali-polozhitelnye-testy-na-koronavirus.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное