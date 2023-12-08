Матч звезд КХЛ: кто из певцов и артистов выступит в Санкт-Петербурге

Матч звезд КХЛ примет ледовый дворец «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Участие примут лучшие хоккеисты и тренеры лиги сезона 2023 / 2024.

Для болельщиков помимо хоккеистов выступят и звезды российского шоу-бизнеса. Первый день откроет рэп-исполнитель ST. Артист уже второй раз принимает участие в матче звезд КХЛ. В прошлом году он выступал в качестве помощника главного тренера в дивизионе Боброва Романа Ротенберга.

Во второй день зрителей ждет выступление музыкального проекта Filatov & Karas. Коллектив будет исполнять свои хиты в течении всего вечера. Завершит музыкальную программу Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023 концерт местной группы The Hatters.

Организатор также подготовили выступления еще некоторых звезд эстрады, однако их имена пока не разглашаются.