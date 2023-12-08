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Сегодня, 14:30

Матч звезд КХЛ: кто из певцов и артистов выступит в Санкт-Петербурге

Матч звезд КХЛ примет ледовый дворец «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Filatov &amp;amp; Karas.
Фото Global Look Press

Матч звезд КХЛ примет ледовый дворец «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря. Участие примут лучшие хоккеисты и тренеры лиги сезона 2023 / 2024.

Для болельщиков помимо хоккеистов выступят и звезды российского шоу-бизнеса. Первый день откроет рэп-исполнитель ST. Артист уже второй раз принимает участие в матче звезд КХЛ. В прошлом году он выступал в качестве помощника главного тренера в дивизионе Боброва Романа Ротенберга.

Во второй день зрителей ждет выступление музыкального проекта Filatov & Karas. Коллектив будет исполнять свои хиты в течении всего вечера. Завершит музыкальную программу Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023 концерт местной группы The Hatters.

Организатор также подготовили выступления еще некоторых звезд эстрады, однако их имена пока не разглашаются.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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Сал. Юлаев – Барыс
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Автомобилист – Трактор
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