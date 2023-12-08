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Сегодня, 14:12

Крикунов считает, что Ковальчуку не надо было возобновлять карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что нападающему московского «Спартака» Илье Ковальчуку не нужно было возобновлять карьеру.

«Зарплата Ковальчука в «Спартаке» может зависеть от количества набранных очков? Илье вообще не надо было это делать! Он уже всем все доказал, ему нечего доказывать. Единственное, что он, может быть, хочет помочь своим друзьям. Но ему не было смысла это делать. Тут даже вопрос не в цифрах в его контракте, а вообще. Он мог бы нормально работать менеджером или начальником команды. И все бы было нормально. Всегда надо уходить на пике», — приводит слова Крикунова Legalbet.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-kovalchuku-ne-nado-bilo-vozobnovlyat-kareru/
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Владимир Крикунов
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