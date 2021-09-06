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Марьямяки: «Действовали как-то пассивно, поэтому пропустили голы»

6 сентября 2021, 22:51
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:4 ОТ).

«Очень приятно было играть после девятимесячного перерыва, что мы играли без зрителей. Сегодня у нас были болельщики на трибунах — это очень приятно. В первом и втором периоде мы сделали то, что планировали. В большинстве играли великолепно. Планировали третий период провести активно, подержать шайбу, чтобы контролировать игру, но не получилось. Действовали как-то пассивно, поэтому пропустили голы. В овертайме Коссила, конечно, сделал гол и принес нам два очка. Мы должны быть довольны», — приводит слова тренера сайт «Трактора».

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/39485-21-22-yokerit-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/

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