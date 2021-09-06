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Гатиятулин: «Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер»

6 сентября 2021, 22:48
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от «Йокерита» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч складывался для нас непросто. Не сработали бригады большинства и меньшинства, пропустили голы, пришлось отыгрываться. Тем не менее, вернулись в игру, хорошо провели третий период, сравняли, но, к сожалению, немного неправильно действовали в овертайме и пропустили гол. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Готовимся к следующей игре», — цитирует тренера сайт «Трактора».

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/39485-21-22-yokerit-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/

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Иван Шитик все материалы автора

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