Гатиятулин: «Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от «Йокерита» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч складывался для нас непросто. Не сработали бригады большинства и меньшинства, пропустили голы, пришлось отыгрываться. Тем не менее, вернулись в игру, хорошо провели третий период, сравняли, но, к сожалению, немного неправильно действовали в овертайме и пропустили гол. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и характер. Готовимся к следующей игре», — цитирует тренера сайт «Трактора».