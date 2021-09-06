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16-летний Мичков стал третьим по возрасту автором дубля в матчах КХЛ

6 сентября 2021, 23:00
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Нападающий петербургского СКА 16-летний Матвей Мичков забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (9:2).

Мичков стал третьим в списке самых молодых хоккеистов, отметившихся голом в КХЛ. Нападающему СКА исполнилось 16 лет и 271 день. Максим Кицын отличился за новокузнецкий «Металлург» в 2008 году в возрасте 16 лет и 254 дня, а Владимир Тарасенко забросил за «Сибирь» в 16 лет и 265 дней.

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Иван Шитик все материалы автора

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