Мартемьянов назвал ключевой момент в матче «Сибири» против «Амура»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:0).

«Хорошая игра, напряженная. Тяжелая победа, благодарен парням, что пластались на льду до конца. Очень много сегодня было блокированных бросков, особенно в концовке матча. Блестяще играл наш вратарь. В атаке многое не получилось, но... В первом периоде мы играли довольно хорошо, а во втором начали допускать себе вольности. Инициатива перешла к сопернику, большое удаление тоже подкосило нас. Поэтому потом мы больше играли по счету, больше от обороны. Благодарен команде, что бились до конца и заработали очень важные два очка.

Шестиминутное меньшинство стало ключевым моментом? Да, пожалуй, можно так сказать. Наши парни молодцы, играли очень правильно. Не пропустив, наша команда больше поверила в себя. Нам очень нужна была победа», — приводит слова тренера сайт КХЛ.