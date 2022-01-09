Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3).

«50-55 минут была хорошая игра, выполняли задание. Хорошие голы забили, рад за Даниила Гутика. Подготовили, доверили, забросил две шайбы, пусть дальше не останавливается. Не понравилась концовка, валидольная, ошибки дорого стоит, нужно играть проще. Спасибо Лазушину за то, что подчистил в конце», — цитирует тренера сайт КХЛ.