Мартемьянов о 7 победах «Сибири» в 8 последних матчах: «У нас в клубе прошел разговор по душам»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил форму своей команды в последних матчах.

«Не знаю, насколько были реальны слухи, но череда поражений шла. Естественно, руководители команды и владельцы клуба не могли с этим мириться. Возможно, допускаю этот момент, витала в воздухе мысль о смене тренеров, но мы продолжали активно работать, предпринимали совместные с руководством клуба усилия для исправления ситуации.



У нас состоялся обстоятельный разговор, продумали пошагово дальнейшие действия. Затем провели общее собрание — спортивный блок администрации клуба, команда, тренеры, персонал. Получился очень откровенный и профессиональный обмен мнениями — скажем так, по душам. Высказалось и руководство клуба, и руководство команды в моем лице, и некоторые игроки. Общими усилиями добились, что все участники процесса стали более ответственно подходить к подготовке к матчам, а хоккеисты — к выполнению игрового задания. Все действительно прониклись, что мы уже очень близки к точке невозврата.



Засучив рукава, взялись за дело. Кое-кому даже пришлось «наступить на горло собственной песне». Это был один из переломных моментов. Когда выиграли несколько матчей подряд, зацепились за игру, которая приносила нам очки, и старались держать этот уровень в дальнейшем. Надеюсь, после перерыва будем работать в этом же ключе. Потихоньку исправили положение, и что самое главное — команда сплотилась», — цитирует «Чемпионат» Мартемьянова.

В последних 8 матчах «Сибирь» одержала 7 побед. Команда занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.