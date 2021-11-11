Андрей Разин будет консультантом сборной России

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин будет привлечен Федерацией хоккея России (ФХР) для работы в национальной команде. Об этом сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В составе национальной команды, которая выступит на Кубке Карьяла в Хельсинки, находятся игроков череповецкой команды. Это вратарь Дмитрий Шугаев, а также нападающие Никита Гуслистов и Даниил Вовченко. «Северсталь» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате, — цитирует ТАСС Ротенберга. — Нам импонирует игра «Северстали», система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться».

В качестве игрока Разин становился чемпионом России (1999, 2001), чемпионом Межнациональной хоккейной лиги и обладателем кубка (1994), чемпионом Евролиги (1999, 2000), серебряным призером чемпионата мира 2002 года. В КХЛ он также работал в «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».