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Главный тренер молодежной сборной Финляндии может возглавить «Йокерит»

В Финляндии назвали имя нового возможного главного тренера «Йокерита»
17:12
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Новым главным тренером «Йокерита» может стать Анти Пеннанен. Он должен возглавить команду со следующего сезона, утверждает Ilta-Sanomat.

42-летний специалист сменит на этом посту Лаури Марьямяки, об уходе которого из клуба после окончания сезона уже было объявлено официально.

Пеннанен на протяжении нескольких лет возглавлял финский ХПК. Сейчас он является главным тренером молодежной сборной Финляндии.

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Иван Шитик все материалы автора
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