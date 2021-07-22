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Максим Третьяк: «Для меня приход Хелльберга в «Сочи» – возможность улучшить свою игру»

16:20
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Вратарь «Сочи» Максим Третьяк прокомментировал переход в клуб шведского голкипера Магнуса Хелльберга.

«Понимаю, что он — большой мастер, имеющий серьезный победный опыт. Мне есть чему у него поучиться. Надеюсь, что он приедет совсем скоро и быстро вольется в нашу команду.

Не пугает ли конкуренция? Как она может пугать? Конкуренция — двигатель прогресса. В любой сфере деятельности. А в спорте тем более. Всегда интересно поработать рядом с вратарем, имеющим за спиной такую большую карьеру. Для меня его приход — возможность улучшить свою игру.

Мы очень стараемся провести качественную подготовку. Никому из парней не хочется заканчивать сезон в конце зимы. Уверен, что все проанализировали ошибки и готовы меняться. Мы все очень сильно хотим играть в плей–офф», — цитирует Третьяка официальный сайт клуба.

Хелльберг перебрался в КХЛ в сезоне-2017/18, всего в лиге он провел 154 матча при проценте отраженных бросков 93,1 и коэффициенте надежности 1,81. Также вратарь дважды принимал участие в Матче Звезд КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10667

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