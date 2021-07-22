Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах

Арбитры КХЛ начали подготовку к сезону на учебно-тренировочном сборе. Главный арбитр лиги Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах, которые вступят в силу в новом сезоне.

— В июне конгресс ИИХФ утвердил единые правила игры в хоккей. Как это отразится на судействе в КХЛ?

— Идеальные правила — это единые правила по всем профессиональным лигам мира. ИИХФ создала рабочую группу, и сейчас по итогам конгресса все профессиональные лиги Европы, по крайней мере, на сегодняшний момент хотят взять эти правила. Там были учтены почти все замечания рабочей группы из всех ведущих стран Европы. Кардинально правила не меняются, и философия не меняется — поменяются лишь решения по определенным правилам и количество минут, которое будут отбывать игроки за те или иные штрафы. Если брать конкретику, пример следующий: раньше у нас штрафы были 2 минуты и 5 плюс автоматически 20 минут, допустим, за толчок на борт, сейчас у судьи будет опция 2, 5 и 5+20. Эти правила приближены к правилам наших заокеанских коллег, и изменения будут исключительно в трактовках, но не в философии и решениях. Правила созданы для того, чтобы игроки более высокого мастерства могли показывать свой класс для зрителей, чтобы было больше голов, — цитирует Анисимова сайт КХЛ.

— Будут ли какие-то принципиально новые изменения в правилах?

— Если говорить о любых, даже незначительных изменениях в правилах, их будет больше 80. Из того, что точно бросается в глаза, я уже озвучил новые опции по количеству штрафных минут на льду для игроков — появится просто большой штраф пять минут, за который игрока не будут удалять до конца матча. Не во всех правилах, выбор той или иной меры наказания будет зависеть от степени воздействия. Все эти нововведения доведем до хоккейной общественности, подготовим презентацию, Департамент судейства поедет во все клубы и прочитает правила на предсезонных турнирах и товарищеских матчах. Эти изменения будут опубликованы на сайте КХЛ, чтобы болельщики тоже могли ознакомиться. Не сказать, что все это кардинально поменяют игру, правила остались правилами: задержка осталась задержкой, а подножка — подножкой. Одна из самых важных вещей как раз заключается в количестве штрафных минут. Консультации планируем оставить так же, но одно из самых главных нововведений, которые будут и потребуют изменений у нас в регламенте: тренеры смогут брать неограниченное количество запросов на блокировку вратаря и «вне игры», но в первый раз за свое неправильное решение они будут получать две минуты, а за все последующие — двойной малый штраф. Это правило уже применялось на последнем чемпионате мира и будет применяться у нас в чемпионате. Также немного сдвигается время — теперь комната видеопросмотров будет не с 58-й, а с 59-й минуты смотреть все входы в зону на «вне игры», выбросы шайбы и так далее, здесь мы тоже на минуту этот момент будем сдвигать. Это самые важные вещи, на которые стоит обратить внимание.