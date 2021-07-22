«Куньлунь» подписал контракты с четырьмя хоккеистами

«Куньлунь» на официальном сайте объявил о заключении контрактов с несколькими хоккеистами.

Защитники Райан Спроул и Джейсон Фрэм подписали соглашения на один год. На такой же срок рассчитаны контракты форвардов Джоша Николлса и Грега Скуайрса.

Также клуб проинформировал, что с вратарем Джереми Смитом был заключен двухлетний контракт, а не однолетний, как сообщалось ранее.