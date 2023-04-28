Сушинский — об агенте Бабаеве: «С ним надо уметь договариваться и идти на компромиссы»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением об агенте Шуми Бабаеве.

— Ткачева, Толчинского и Грицюка объединяет один агент, с которым «Авангард» ведет публичную борьбу, — Шуми Бабаев. Как вы относитесь к этой истории?

— Я давно знаком с Шуми Бабаевым. Это очень качественный агент. С ним надо уметь договариваться и идти на какие-то компромиссы. Думаю, с ним можно договориться. И с игроками придется договориться. Это его стиль работы. Он подогревает прессу, игроков и клубы. Это происходит у всех на виду, но это такой стиль работы. К нему надо привыкнуть.