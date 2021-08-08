Максим Шалунов остается в КХЛ и подпишет контракт с топ-клубом лиги

Агент нападающего Максима Шалунова Шуми Бабаев прокомментировал ситуация связанную с дальнейшей судьбой игрока. По данным «СЭ», Шалунов перейдет в «Локомотив».

«После окончания прошлого чемпионата мы приняли решение, что Макс продолжит свою карьеру в НХЛ. Наша сторона получила подтверждение от «Чикаго» в том, что они заинтересованы что бы Шалунов играл у них. Но к тому моменту «Чикаго» не имело возможности взять хоккеиста из-за отсутствия места под потолком. Нас попросили подождать, что мы и делали. На тот момент нами была установлена дата дедлайна — конец первой недели августа. Позже, уже в середине июля, руководство «Чикаго» дало разрешение мне вести переговоры с другими клубами. Но все усложнялось из-за того, что рынок неограниченно свободных агентов открылся 28 июля. У нас было хорошее и вполне конкретное предложение от очень сильной команды, которая стабильно попадает в плей-офф, но сам Макс хотел играть в «Блэкхокс». Дедлайн наступил... Максим остается в КХЛ, он продолжит карьеру в топ-клубе в расположение которого прибудет сегодня вечером.

Выбор нового клуба на предстоящий сезон был обусловлен тем, что задача перед новой командой Максима одна — Кубок Гагарина. Первого мая клуб озвучил финансовые условия, которые подтверждали статус Максима и то, что его видят в роли топ-игрока. Все это время клуб держал под Максима место и финансы. Каждый день мы были на связи с менеджментом, за что благодарны руководству организации и главному тренеру.

Клуб также понимая, что Максим все еще хочет попробовать себя в НХЛ, оставил возможность отъезда игрока за океан после этого сезона.

На выбор места продолжения карьеры игрока в КХЛ повлияла и фигура главного тренера его новой команды. С этим специалистом Максим все время был на связи.

Благодарим за терпение клуб, желаем команде и игроку победы в Кубке Гагарина, и надеемся, что предстоящий сезон станет лучшим в его блестящей карьере. Хотелось бы верить в то, что успешная игра в предстоящем сезоне даст возможность Максиму претендовать на место в олимпийской сборной России", — гласит сообщение в Instagram.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Шалунов набрал 35 (18+17) очков за ЦСКА в 52 матчах. В плей-офф он отыграл 22 встречи и отметился 18 (12+6) очками.