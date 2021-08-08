Бывший голкипер «Ак Барса» объявил о завершении карьеры в 31 год

Бывший голкипер «Ак Барса» Андерс Нильссон объявил о завершении карьеры. Этой новостью 31-летний швед поделился в своем Instagram.

Нильссон выступал за «Ак Барс» в сезоне-2014/15. Большую часть карьеры он провел в Северной Америке, где играл за «Айлендерс», «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Баффало», «Ванкувер» и «Оттаву».

В прошлом сезоне он заключил контракт с «Тампой», но не провел ни одного матча.

В составе сборной Швеции Нильссон выиграл чемпионат мира в 2018 году.