Шалунов подпишет контракт с «Локомотивом»

Нападающий Максим Шалунов продолжит карьеру в «Локомотиве». Причем у него не будет опции отъезда в НХЛ, если он получит предложение от клуба из Северной Америки, сообщает в Twitter журналист Скотт Пауэрс.

Ранее Шалуно планировал уехать в «Чикаго», но переезд так и не состоялся. Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил, что форвард остается в КХЛ.

В минувшем сезоне Шалунов играл за ЦСКА, в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 35 (18+17) очков.

В Кубке Гагарина игрок провел 22 игры, в которых отметился 18 (12+6) очками.