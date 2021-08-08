Шалунов подпишет контракт с «Локомотивом»
22:00
Нападающий Максим Шалунов продолжит карьеру в «Локомотиве». Причем у него не будет опции отъезда в НХЛ, если он получит предложение от клуба из Северной Америки, сообщает в Twitter журналист Скотт Пауэрс.
Ранее Шалуно планировал уехать в «Чикаго», но переезд так и не состоялся. Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил, что форвард остается в КХЛ.
В минувшем сезоне Шалунов играл за ЦСКА, в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 35 (18+17) очков.
В Кубке Гагарина игрок провел 22 игры, в которых отметился 18 (12+6) очками.
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