«Авангард» ведет переговоры с «Амуром» о переходе Николишина

Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в приобретении нападающего «Амура» Ивана Николишина и ведет активные переговоры с руководством хабаровского клуба.

В минувшем чемпионате форвард стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 42 (17+25) очков в 67 матчах.

В межсезонье «Амур» отказался оплачивать 27-летнему россиянину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.