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Сегодня, 09:21

«Авангард» ведет переговоры с «Амуром» о переходе Николишина

Михаил Зислис
Обозреватель
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Иван Николишин.
Фото ХК «Амур»

Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в приобретении нападающего «Амура» Ивана Николишина и ведет активные переговоры с руководством хабаровского клуба.

В минувшем чемпионате форвард стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 42 (17+25) очков в 67 матчах.

В межсезонье «Амур» отказался оплачивать 27-летнему россиянину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.

Иван Николишин. Клуб КХЛ решил кинуть своего капитана. «Хитрость» будет стоить «Амуру» полной потери имиджа

Иван Николишин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
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