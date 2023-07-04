«Авангард» ведет переговоры с «Амуром» о переходе Николишина
Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в приобретении нападающего «Амура» Ивана Николишина и ведет активные переговоры с руководством хабаровского клуба.
В минувшем чемпионате форвард стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 42 (17+25) очков в 67 матчах.
В межсезонье «Амур» отказался оплачивать 27-летнему россиянину операцию, что привело к конфликту игрока с руководством.
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