"Магнитогорск - самое ужасное место в мире". Канадский форвард - об игре в КХЛ

Канадский форвард Максим Тальбо, выступавший в прошлом сезоне за "Авангард", негативно отозвался о Магнитогорске.

- Мой первый выездной матч в КХЛ состоялся в Магнитогорске, - рассказал Тальбо в подкасте Spittin Chiclets. - Это самое ужасное место на Земле. Город маленький и крайне загрязненный город. Я слышал, что у Малкина был свой ночной клуб в Магнитогорске, но я там не был. Это не тот город, в котором ты хочешь выходить на улицу, когда у тебя есть свободное время.

35-летний канадец выступал в России с 2016 по 2019 год в составе ярославского "Локомотива" и "Авангарда". Всего Тальбо провел 174 матча в КХЛ, в которых набрал 75 (33+42) очков.