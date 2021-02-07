Лямся: «Кугрышев действует как плеймейкер, хорошо отдал на Амирова»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:0).

— У нас сегодня получилась хорошая, важная победа. Всю игру наши парни действовали по тому плану, который мы заранее обговаривали. Метсола сыграл сегодня прекрасно, выручил там, где было нужно. Отлично мы сыграли в меньшинстве. Те ошибки, которые у нас были в матче с Ригой — то, что все 60 минут в том матче не смогли действовать хорошо, по плану — мы сегодня исправили, сыграли так, как надо. Поэтому доволен, что победили, — приводит слова тренера сайт уфимцев.

— Наступает перерыв в чемпионате. Как команда планирует его провести?

— Сейчас по плану у нас несколько дней выходных, затем начнем тренироваться. Будем практиковаться как можно больше. Каких-то больших изменений мы вносить не будем, будем стараться работать над деталями. Будем работать над большинством, меньшинством. Сейчас важно суметь поддержать ментальную, физическую свежесть команды, потому что непростой период предстоит. Поэтому особых изменений не планируется, будем работать по точечным элементам.

— Означает ли, что команда не нуждается в повышенных физических нагрузках?

— У нас перед началом сезона был расписан план подготовки, в том числе и как мы будем подходить к играм плей-офф. Мы этого плана будем придерживаться, никаких изменений не планируем вносить. Самое главное работать над мелочами. Ключевое — то, как мы действуем по плану.

— Оцените игру Кугрышева.

— Он очень хороший игрок для нашей команды. У него сегодня были моменты, но попал в перекладину. Он хорошо действует как плеймейкер, сегодня хорошо отдал на Амирова. С этой точки зрения мы не переживаем, со всеми вместе работаем, поэтому никаких проблем с этим нет.

— Почему не удается Науменкову дисциплинированно провести длинный отрезок игр?

— Он очень важный игрок нашей команды. Мне нравится его агрессивный стиль, который он исповедует на льду. Как раз тот, который мы от него хотим. Естественно, мы не хотим, чтобы он получал удаления, но такой игрок как Михаил, с таким агрессивным стилем игры в защите очень необходим нашей команде. Мы рады, что он у нас есть. И это будет играть ключевую роль в плей-офф.