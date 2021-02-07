«Спартак» одержал победу в матче с рижским «Динамо»
20:02
«Спартак» обыграл рижское «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Анатолий Никонцев и Артем Федоров. Красно-белые набрали 56 очков и занимают девятое место на Западе. У рижан 25 очков и последнее, 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Никонцев — 9 (Талалуев), 12:48 — 0:1. Федоров — 8 (Широков, Рылов), 47:49 — 0:2. Лайпон — 8 (Индрашис, Джериньш), 57:10 — 1:2.
Вратари: Ворис (59:17) — Гудачек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 20 (6+8+6) — 16 (5+8+3).
Судьи: Беляев, Оленин.
7 февраля. Рига. «Арена Рига».
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