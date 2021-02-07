Илья Ковальчук получил травму в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2), а также рассказал о травме нападающего Ильи Ковальчука.

— Сегодня еще одна хорошая игра в нашем исполнении. Мы продолжаем набирать очки — это крайне важно, — цитирует тренера сайт «Авангарда». — Противник здорово показал себя в первом периоде: мы утром говорили о том, что такие команды не испытывают давления, поэтому играют максимально хорошо. И у них очень сильные ребята в нападении, которые могут быть крайне опасны. После первого периода мы немного перестроились, изменили свою игру, и второй и третий были намного лучше — мы повели, и я очень доволен тем, как наши ребята сегодня отработали.

— Ковальчук не играл в третьем периоде. Что случилось?

— Он получил повреждение. Мы еще изучим этот вопрос детально, потому что пока конкретной информации у нас нет.