Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски раскритиковал команду после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:4).

— Ужасная игра с нашей стороны. Хочется извиниться перед нашими болельщиками. Сейчас нам нужно забыть эту игру, впереди два важных матча. Важно восстановиться и сосредоточиться на подготовке к двух оставшимся матчам регулярки. Сегодня даже физически все выглядели плохо. Нужно вернуть ту игру, которую мы хотим показывать в плей-офф, — цитирует тренера сайт ярославцев.

— Можно сказать, что «Торпедо» оказалось неготовым к этой игре? Есть ли вопросы к игрокам обороны?

— Вопросы есть, по всем голам. Но более важный вопрос — почему у команды такое состояние. Все выглядели очень уставшими, хотя обычно у нас «живая» лавка, энергия передается друг другу.

— В концовке второго периода вы взяли тайм-аут. Что в тот момент говорили команде? Что хотели изменить?

— Хотели изменить некоторые моменты, в которых «Локомотив» действовал лучше. Плюс у нас была длинная смена, из-за этого все были уставшими. Нужно было дать ребятам возможность передохнуть.