Яшкин повторил рекорд Мальцева по количеству голов за «Динамо» в одном сезоне

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:0, второй период). Чешский форвард забросил свою 37-ю шайбу в сезоне-2020/21.

Одна шайба до большого рекорда! pic.twitter.com/wyfNbu9tx8 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) February 23, 2021

Он повторил достижение Александра Мальцева по количеству голов за бело-голубых в одном сезоне, установленное в 1971 году.

27-летний Яшкин является лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата.