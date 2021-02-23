Яшкин повторил рекорд Мальцева по количеству голов за «Динамо» в одном сезоне
17:50
Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:0, второй период). Чешский форвард забросил свою 37-ю шайбу в сезоне-2020/21.
Он повторил достижение Александра Мальцева по количеству голов за бело-голубых в одном сезоне, установленное в 1971 году.
27-летний Яшкин является лучшим снайпером текущего регулярного чемпионата.
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