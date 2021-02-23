Скабелка похвалил «Локомотив» после победы над «Торпедо»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:1).

— Хороший матч по движению, по взаимодействию. Сыграли с куражом, поэтому многое получалось. Конечно, довольны, что выиграли. Хочу поблагодарить болельщиков за очень хорошую поддержку и поздравить мужчин с этим замечательным днем, — цитирует тренера сайт ярославцев.

— Перед плей-офф у вас образовалась хорошая тройка во главе с Красковским...

— Хорошая тройка. Надеюсь, в плей-офф все сочетания будут работать не хуже.

— Как состояние Ландера?

— Есть повреждение, но пока сложно что-то сказать.

— Второй матч подряд вы дали сыграть Илье Коновалову, оцените его игру.

— Он уже опытный вратарь по меркам КХЛ. Илья должен был показать и показал в этих матчах свой уровень. С оптимизмом смотрим на нашу вратарскую бригаду в преддверии плей-офф.

— Есть ли данные по восстановлению Егора Аверина?

— Думаю, что он сыграет уже против «Салавата Юлаева».