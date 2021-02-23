Скабелка похвалил «Локомотив» после победы над «Торпедо»
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:1).
— Хороший матч по движению, по взаимодействию. Сыграли с куражом, поэтому многое получалось. Конечно, довольны, что выиграли. Хочу поблагодарить болельщиков за очень хорошую поддержку и поздравить мужчин с этим замечательным днем, — цитирует тренера сайт ярославцев.
— Перед плей-офф у вас образовалась хорошая тройка во главе с Красковским...
— Хорошая тройка. Надеюсь, в плей-офф все сочетания будут работать не хуже.
— Как состояние Ландера?
— Есть повреждение, но пока сложно что-то сказать.
— Второй матч подряд вы дали сыграть Илье Коновалову, оцените его игру.
— Он уже опытный вратарь по меркам КХЛ. Илья должен был показать и показал в этих матчах свой уровень. С оптимизмом смотрим на нашу вратарскую бригаду в преддверии плей-офф.
— Есть ли данные по восстановлению Егора Аверина?
— Думаю, что он сыграет уже против «Салавата Юлаева».
Дополнительная информация:
https://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-23-fevralja-7646
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