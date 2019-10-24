«Локомотив» заключил пробный контракт с Марковым

«Локомотив» заключил пробный контракт с 40-летним защитником Андреем Марковым, сообщает официальный сайт клуба. Он провел за 16 сезонов в НХЛ 990 матчей за «Монреаль», в России выступал за воскресенский «Химик», московское «Динамо», чеховский «Витязь» и казанский «Ак Барс».

В прошлом сезоне в составе казанского клуба в 49 матчах регулярного чемпионата он набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+13». В 4 играх плей-офф у него «-5».

Андрей является двукратным чемпионом России в составе «Динамо», в «Ак Барсе» он выиграл Кубок Гагарина в 2018 году. Марков — чемпион мира 2008 года.

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