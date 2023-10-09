Шайба Иванова принесла «Локомотиву» победу над «Торпедо»
«Локомотив» дома обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу в конце третьего периода забросил Георгий Иванов.
Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 19 бросков по своим воротам.
«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.
В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Иванов — 5 (Каюмов, Алексеев), 58:45 — 1:0.
Вратари: Исаев — Гуска (59:19).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 44 (8+13+23) — 19 (10+5+4).
Судьи: Беляев, Овчинников.
9 октября. Ярославль. Арена-2000.
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Барыс – Трактор
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Локомотив – Торпедо
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Северсталь – Динамо М
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СКА – Куньлунь РС
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Сочи – ЦСКА
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