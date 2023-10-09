Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:14

Шайба Иванова принесла «Локомотиву» победу над «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» дома обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в конце третьего периода забросил Георгий Иванов.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отыграл на ноль, отразив 19 бросков по своим воротам.

«Локомотив» набрал 25 очков и вышел на первое место Западной конференции, обойдя «Торпедо». Нижегородцы с 23 очками опустились на вторую строчку.

В следующем матче ярославцы на выезде сыграют со СКА, а «Локомотив» отправится в гости к «Северстали». Обе игры пройдут 11 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Иванов — 5 (Каюмов, Алексеев), 58:45 — 1:0.

Вратари: Исаев — Гуска (59:19).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (8+13+23) — 19 (10+5+4).

Судьи: Беляев, Овчинников.

9 октября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
3
3
Читайте также
ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов
«Мечта всей жизни — сыграть за сборную на Олимпиаде». Большое интервью Сергачева
Титул «Мисс Россия — 2023» получила 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга
МИД РФ призвал граждан воздержаться от посещения Израиля
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Барыс» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» в овертайме обыграло «Северсталь» в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 11 6 25
2 Автомобилист 16 10 6 22
3 Ак Барс 15 10 5 21
4 Лада 17 8 9 20
5 Трактор 17 8 9 18
6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Авангард 14 7 7 16
9 Амур 14 5 9 14
10 Барыс 16 4 12 13
11 Адмирал 14 5 9 12
12 Нефтехимик 14 3 11 9
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 25
2 Торпедо 16 11 5 23
3 Динамо М 16 11 5 22
4 Сочи 15 10 5 20
5 Спартак 16 9 7 20
6 Северсталь 15 7 8 16
7 Динамо Мн 14 7 7 16
8 ЦСКА 15 7 8 15
9 СКА 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 18 6 12 13
11 Витязь 15 4 11 9
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
9.10 16:30
Барыс – Трактор
 2 : 1
9.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 1 : 0
9.10 19:00
Северсталь – Динамо М
 0 : 1 ОТ
9.10 19:30
СКА – Куньлунь РС
 - : -
9.10 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
9.10 19:30
Спартак – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости