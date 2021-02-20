Сегодня, 20 февраля, «Локомотив» на своем льду примет СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды встречались уже три раза и ярославцы смогли победить всего в одной встрече.

Скажи идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, «Локо» занимает четвертую строчку.

Кто из игроков СКА и «Локо» уедет в НХЛ в межсезонье? Об этом можно прочитать в материале «СЭ»

Следить за матчем «Локомотив» — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — СКА