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«Амур» всухую победил «Нефтехимик»

14:13
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«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Нефтехимик» со счетом 3:0.

Голы забили Кирилл Рассказов, Владимир Бутузов и Дмитрий Архипов.

«Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» — 11-й.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Рассказов — 11 (Йордан, Михасенок), 2:41 — 1:0. Бутузов — 13 (Васильев), 15:30 — 2:0. Архипов — 4 (бол., Бутузов, Пьянов), 33:18 — 3:0.

Вратари: Аликин — Иванников.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (13+8+10) — 24 (8+6+10).

Судьи: Бондарь, Щенев.

20 февраля. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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