Звезды ЦСКА и лидеры молодежки Ларионова. Кто уедет из России в Америку после сезона?

Окулов, Подколзин, Чинахов и другие.

Отъезд игроков из КХЛ в Северную Америку продолжится и по окончании нынешнего сезона. Как и в предыдущие годы, за океан отправятся лучшие молодые игроки лиги. Рассказываем о тех, кто может уехать в клубы НХЛ по окончании своих контрактов 30 апреля этого года. А некоторые игроки смогут отправиться за океан и сразу после того, как их клубы завершат борьбу за Кубок Гагарина.

Василий Подколзин, нападающий, 19 лет, СКА

Вероятность отъезда: очень высокая

Василий Подколзин. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В отъезде капитана российской молодежки в «Ванкувер» можно не сомневаться — о будущем подписании контракта с клубом НХЛ уже объявил агент игрока Сергей Исаков. Подколзин был задрафтован под 10-м номером и рассматривается клубом как один из главных проспектов. В последнее время Василий разыгрался: забил победные голы в матчах с «Витязем» (3:1) и «Северсталью» (4:1), а в ворота «Йокерита» вообще забросил шикарную шайбу.

Подколзин отправится в Северную Америку после 30 апреля, когда истечет срок его контракта со СКА, и может сразу попасть в основной состав «Ванкувера». «Кэнакс» неудачно начали сезон, и, если у них и дальше будет так все продолжаться, потребуются перемены. А если шансов на плей-офф будет немного, можно дать больше игрового времени новичку. Правда, времени до окончания регулярки останется совсем мало.

Родион Амиров, нападающий, 19 лет, «Салават Юлаев»

Вероятность отъезда: очень высокая

Родион Амиров. Фото photo.khl.ru

Пока Амиров осторожно говорит о разговорах с представителями «Торонто», но, по информации «СЭ», игрок продолжит карьеру в Северной Америке. Шансы пробиться в НХЛ в первый же сезон у форварда невелики, но игра в АХЛ должна помочь ему лучше адаптироваться в новых условиях. Родиону пока явно не хватает мышечной массы, да и в игре без шайбы ему предстоит многому научиться.

В этом сезоне Амиров стал проводить намного больше времени — в среднем почти по 15 минут за матч. Лидером «Салавата» его назвать точно нельзя, но периодически форвард забивает важные голы. Так, может, еще сезон-другой в сильном клубе КХЛ будет не лишним?

Егор Чинахов, нападающий, 20 лет, «Авангард»

Арсений Грицюк, нападающий, 19 лет, «Авангард»

Вероятность отъезда: высокая

Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чинахов очень ярко начал сезон и неожиданно для всех прорвался в первый раунд драфта, где был выбран «Коламбусом». Но на молодежном чемпионате мира Егор получил травму и после возвращения с турнира так ни разу и не сыграл за «Авангард». Форвард может отправиться в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» перед началом следующего сезона, но логичным выглядело бы решение остаться в КХЛ еще хотя бы на год. Несмотря на хорошую статистику (15 очков в 27 матчах), опыта на взрослом уровне у Егора пока немного.

Также вероятен отъезд в «Нью-Джерси» 19-летнего Арсения Грицюка. Он, как и Чинахов, после МЧМ не играет из-за травмы. Но его, в отличие от Егора, к главной команде толком и не подпускали. При этом и Чинахов, и Грицюк после подписания трехлетних контрактов новичков в НХЛ могут на следующий сезон вернуться в «Авангард» в аренду.

Максим Марушев, нападающий, 22 года, «Ак Барс»

Вероятность отъезда: высокая

Максим Марушев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большую часть сезона проводит в ВХЛ, в КХЛ на счету Марушева всего семь матчей. Когда в «Ак Барсе» часть игроков болела коронавирусом, Максим получил шанс в главной команде и выглядел очень неплохо. Но после возвращения в строй лидеров отправился в фарм-клуб. Марушев — техничный, быстрый игрок с хорошим броском, и использовать его в четвертой тройке не слишком разумно. А выше — Доус, Галиев, Тихонов, Зарипов.

Правами на 22-летнего форварда владеет «Вегас», в который по ходу этого сезона уже уехал один игрок из ВХЛ — Павел Дорофеев. Но если Дорофеев не слишком выделялся и на уровне фарм-клубов, то Максим отлично проводит последние матчи за «Барс» — 8 очков в шести последних играх. Да и в прошлом сезоне он забил 23 гола в ВХЛ.

Максим Мамин, нападающий, 25 лет, ЦСКА

Вероятность отъезда: средняя

Максим Мамин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вернувшись в ЦСКА по ходу сезона-2018/19 из системы «Флориды», Мамин добился большого прогресса. Сейчас Максим — один из ключевых игроков армейцев, хотя уезжал за океан в статусе игрока четвертого звена. И тогда он смог зацепиться за НХЛ (26 матчей в сезоне-2017/18), а в своем нынешнем состоянии может без проблем претендовать на постоянное место в основе «Флориды».

Константин Окулов, нападающий, 25 лет, ЦСКА

Вероятность отъезда: высокая

Константин Окулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Один из самых ярких крайних форвардов КХЛ проводит свой лучший сезон: на его счету уже 45 (18+27) очков в 50 матчах. При этом Окулов может сам выбирать клуб в НХЛ — он не был задрафтован. В прошлое межсезонье говорилось об интересе к нему со стороны «Монреаля», но после такого яркого сезона на Окулова наверняка будет много претендентов. По информации «СЭ», как минимум три клуба НХЛ очень заинтересованы в игроке.

Амир Мифтахов, вратарь, 20 лет, «Ак Барс»

Вероятность отъезда: средняя

Амир Мифтахов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Всегда считался большим талантом, но в главной команде сделали ставку на Рейдеборна и Билялова. Учитывая первое место «Ак Барса» на «Востоке», тренеров сложно обвинять в этом. Но вратарь, который мог бы стать на долгие годы номером один в родном клубе, может покинуть «Ак Барс». Мифтахов рассматривает возможность отправиться в систему «Тампы», которая задрафтовала игрока в прошлом году. И, кроме Василевского, там нет вратарей, намного превосходящих Амира. При этом для НХЛ Мифтахов — негабаритный вратарь.

Илья Коновалов, вратарь, 22 года, «Локомотив»

Вероятность отъезда: средняя

Илья Коновалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Проиграл борьбу за место основного вратаря «Локомотива» канадцу Эдди Паскуале. Коновалов проводит неплохой сезон, но Паскуале играет еще лучше и стабильнее. У Ильи заканчивается контракт, и лучшей возможности уехать за океан может не быть. Тем более у «Эдмонтона», владеющего правами на игрока, большие проблемы с вратарями. Майк Смит подвержен травмам, Микко Коскинен не впечатляет, нет суперталантов и среди молодых вратарей — дорога перед Коноваловым открыта.

Семен Чистяков, защитник, 19 лет, «Авангард»

Вероятность отъезда: низкая

Семен Чистяков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В сентябре — октябре играл много, но со временем стал все чаще исполнять роль седьмого защитника. Сложно говорить о каком-то росте игрока, когда он проводит на льду по три-четыре минуты. Вероятность отъезда Чистякова за океан невелика, но в «Нэшвилле» наверняка не прочь забрать игрока и развивать его в своей системе.

Вернутся из аренды

Дмитрий Саморуков, защитник, 21 год, ЦСКА

Дмитрий Саморуков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У «Эдмонтона» ужасная оборона (50 пропущенных шайб в 14 матчах), и Саморуков, с ходу закрепившийся в основе ЦСКА, точно пригодится «Ойлерз». Ведь заслужить доверие в армейском клубе иногда сложнее, чем в НХЛ, — 20-летний Александр Романов в «Монреале» играет намного больше, чем в ЦСКА.

Александр Алексеев, защитник, 21 год, «Салават Юлаев»

Александр Алексеев. Фото ХК «Салават Юлаев»

У «Вашингтона» довольно возрастная оборона, и Алексеев — один из тех, на кого в клубе рассчитывают в будущем. Сезон в КХЛ — один из шагов на пути к тому, чтобы стать основным игроком «Кэпиталз». В «Салавате» Алексеев начинал с седьмого защитника, но сейчас играет важную роль в команде.

Виталий Кравцов, нападающий, 21 год, «Трактор»

Виталий Кравцов. Фото photo.khl.ru

Второе возвращение в родной клуб получилось более удачным — Виталий уже забил 15 голов. И после приезда в «Рейнджерс» у него наверняка будет больше шансов на место в основе. Но стабильности Кравцову пока все же не хватает: он может провести яркий матч, а потом на две-три игры уйти в тень.

Иван Чехович, нападающий, 21 год, «Торпедо»

Иван Чехович. Фото ХК «Торпедо»

Очень удачно выбрал клуб. В «Торпедо», который действует в атакующем стиле, Чеховича поставили в тройку к Дамиру Жафярову и Энди Миле, и они очень быстро сыгрались. В «Сан-Хосе» Чеховича ждут сразу, как только «Торпедо» вылетит из плей-офф. Учитывая, что в первом раунде нижегородцы встретятся с кем-то из фаворитов, уже в марте Иван может дебютировать в НХЛ.

Александр Хованов, нападающий, 20 лет, «Ак Барс»

Александр Хованов. Фото photo.khl.ru

«Миннесота» отправляла Хованова в Россию, чтобы он набирался опыта игры в КХЛ, но он почти весь сезон играет в ВХЛ. Молодому центрфорварду явно не хватает скорости, да и в обороне он пока отрабатывает не всегда. При этом у Хованова сложный характер, и он не всегда адекватно воспринимает претензии. Может, за океаном у Александра получится лучше?

Егор Афанасьев, нападающий, 19 лет, ЦСКА

До нынешнего сезона не играл на взрослом уровне, но в КХЛ с первых матчей выглядел очень уверенно. Да и на МЧМ был одним из лучших. Может быть, до основы «Нэшвилла» Афанасьев пока и не дорос, но в целом у габаритного (191 см, 92 кг) форварда очень хороший потенциал.

Даниил Тарасов, вратарь, 21 год, «Салават Юлаев»

Не смог вытеснить Юху Метсолу с позиции основного вратаря уфимцев, но это было и нереально. Свои матчи Тарасов отыграл очень хорошо и даже заслужил приглашение в сборную России на Кубок Первого канала. В «Коламбусе» место для него сейчас вряд ли есть, но в фарм-клубе он должен получить игровую практику.

Клим Костин, нападающий, 21 год, «Авангард»

Клим Костин. Фото photo.khl.ru

Разыгрался в последних матчах, но в целом проводит сезон средне. По крайней мере сейчас его шансы на попадание в основу «Сент-Луиса» невелики. Хотя в прошлом сезоне Костин даже отметился голом в НХЛ.

Алексей Торопченко, нападающий, 21 год, «Куньлунь»

Провел несколько ярких матчей за «Куньлунь» и получает много игрового времени (15 с половиной минут в среднем за матч). Но, как и в случае с Костиным, говорить о месте в составе «Сент-Луиса» рано.

Кирилл Максимов, нападающий, 21 год, ЦСКА