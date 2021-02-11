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Звезды ЦСКА и лидеры молодежки Ларионова. Кто уедет из России в Америку после сезона?

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 00:00
Константин Окулов, Василий Подколзин, Егор Чинахов. Василий Подколзин. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru Родион Амиров. Фото photo.khl.ru Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Максим Марушев. Фото Александр Федоров, "СЭ" Максим Мамин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Константин Окулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Амир Мифтахов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Илья Коновалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Семен Чистяков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru Дмитрий Саморуков. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Александр Алексеев. Фото ХК «Салават Юлаев» Виталий Кравцов. Фото photo.khl.ru Иван Чехович. Фото ХК «Торпедо» Александр Хованов. Фото photo.khl.ru Клим Костин. Фото photo.khl.ru
Константин Окулов, Василий Подколзин, Егор Чинахов.
Теги:
Окулов, Подколзин, Чинахов и другие.

Отъезд игроков из КХЛ в Северную Америку продолжится и по окончании нынешнего сезона. Как и в предыдущие годы, за океан отправятся лучшие молодые игроки лиги. Рассказываем о тех, кто может уехать в клубы НХЛ по окончании своих контрактов 30 апреля этого года. А некоторые игроки смогут отправиться за океан и сразу после того, как их клубы завершат борьбу за Кубок Гагарина.

Василий Подколзин, нападающий, 19 лет, СКА
Вероятность отъезда: очень высокая

Василий Подколзин. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Василий Подколзин. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В отъезде капитана российской молодежки в «Ванкувер» можно не сомневаться — о будущем подписании контракта с клубом НХЛ уже объявил агент игрока Сергей Исаков. Подколзин был задрафтован под 10-м номером и рассматривается клубом как один из главных проспектов. В последнее время Василий разыгрался: забил победные голы в матчах с «Витязем» (3:1) и «Северсталью» (4:1), а в ворота «Йокерита» вообще забросил шикарную шайбу.

Подколзин отправится в Северную Америку после 30 апреля, когда истечет срок его контракта со СКА, и может сразу попасть в основной состав «Ванкувера». «Кэнакс» неудачно начали сезон, и, если у них и дальше будет так все продолжаться, потребуются перемены. А если шансов на плей-офф будет немного, можно дать больше игрового времени новичку. Правда, времени до окончания регулярки останется совсем мало.

Родион Амиров, нападающий, 19 лет, «Салават Юлаев»
Вероятность отъезда: очень высокая

Родион Амиров. Фото photo.khl.ru
Родион Амиров. Фото photo.khl.ru

Пока Амиров осторожно говорит о разговорах с представителями «Торонто», но, по информации «СЭ», игрок продолжит карьеру в Северной Америке. Шансы пробиться в НХЛ в первый же сезон у форварда невелики, но игра в АХЛ должна помочь ему лучше адаптироваться в новых условиях. Родиону пока явно не хватает мышечной массы, да и в игре без шайбы ему предстоит многому научиться.

В этом сезоне Амиров стал проводить намного больше времени — в среднем почти по 15 минут за матч. Лидером «Салавата» его назвать точно нельзя, но периодически форвард забивает важные голы. Так, может, еще сезон-другой в сильном клубе КХЛ будет не лишним?

Егор Чинахов, нападающий, 20 лет, «Авангард»
Арсений Грицюк, нападающий, 19 лет, «Авангард»
Вероятность отъезда: высокая

Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Егор Чинахов. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Чинахов очень ярко начал сезон и неожиданно для всех прорвался в первый раунд драфта, где был выбран «Коламбусом». Но на молодежном чемпионате мира Егор получил травму и после возвращения с турнира так ни разу и не сыграл за «Авангард». Форвард может отправиться в тренировочный лагерь «Блю Джекетс» перед началом следующего сезона, но логичным выглядело бы решение остаться в КХЛ еще хотя бы на год. Несмотря на хорошую статистику (15 очков в 27 матчах), опыта на взрослом уровне у Егора пока немного.

Также вероятен отъезд в «Нью-Джерси» 19-летнего Арсения Грицюка. Он, как и Чинахов, после МЧМ не играет из-за травмы. Но его, в отличие от Егора, к главной команде толком и не подпускали. При этом и Чинахов, и Грицюк после подписания трехлетних контрактов новичков в НХЛ могут на следующий сезон вернуться в «Авангард» в аренду.

Максим Марушев, нападающий, 22 года, «Ак Барс»
Вероятность отъезда: высокая

Максим Марушев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Максим Марушев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большую часть сезона проводит в ВХЛ, в КХЛ на счету Марушева всего семь матчей. Когда в «Ак Барсе» часть игроков болела коронавирусом, Максим получил шанс в главной команде и выглядел очень неплохо. Но после возвращения в строй лидеров отправился в фарм-клуб. Марушев — техничный, быстрый игрок с хорошим броском, и использовать его в четвертой тройке не слишком разумно. А выше — Доус, Галиев, Тихонов, Зарипов.

Правами на 22-летнего форварда владеет «Вегас», в который по ходу этого сезона уже уехал один игрок из ВХЛ — Павел Дорофеев. Но если Дорофеев не слишком выделялся и на уровне фарм-клубов, то Максим отлично проводит последние матчи за «Барс» — 8 очков в шести последних играх. Да и в прошлом сезоне он забил 23 гола в ВХЛ.

Максим Мамин, нападающий, 25 лет, ЦСКА
Вероятность отъезда: средняя

Максим Мамин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мамин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вернувшись в ЦСКА по ходу сезона-2018/19 из системы «Флориды», Мамин добился большого прогресса. Сейчас Максим — один из ключевых игроков армейцев, хотя уезжал за океан в статусе игрока четвертого звена. И тогда он смог зацепиться за НХЛ (26 матчей в сезоне-2017/18), а в своем нынешнем состоянии может без проблем претендовать на постоянное место в основе «Флориды».

Константин Окулов, нападающий, 25 лет, ЦСКА
Вероятность отъезда: высокая

Константин Окулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Окулов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Один из самых ярких крайних форвардов КХЛ проводит свой лучший сезон: на его счету уже 45 (18+27) очков в 50 матчах. При этом Окулов может сам выбирать клуб в НХЛ — он не был задрафтован. В прошлое межсезонье говорилось об интересе к нему со стороны «Монреаля», но после такого яркого сезона на Окулова наверняка будет много претендентов. По информации «СЭ», как минимум три клуба НХЛ очень заинтересованы в игроке.

Амир Мифтахов, вратарь, 20 лет, «Ак Барс»
Вероятность отъезда: средняя

Амир Мифтахов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Амир Мифтахов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Всегда считался большим талантом, но в главной команде сделали ставку на Рейдеборна и Билялова. Учитывая первое место «Ак Барса» на «Востоке», тренеров сложно обвинять в этом. Но вратарь, который мог бы стать на долгие годы номером один в родном клубе, может покинуть «Ак Барс». Мифтахов рассматривает возможность отправиться в систему «Тампы», которая задрафтовала игрока в прошлом году. И, кроме Василевского, там нет вратарей, намного превосходящих Амира. При этом для НХЛ Мифтахов — негабаритный вратарь.

Илья Коновалов, вратарь, 22 года, «Локомотив»
Вероятность отъезда: средняя

Илья Коновалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Коновалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Проиграл борьбу за место основного вратаря «Локомотива» канадцу Эдди Паскуале. Коновалов проводит неплохой сезон, но Паскуале играет еще лучше и стабильнее. У Ильи заканчивается контракт, и лучшей возможности уехать за океан может не быть. Тем более у «Эдмонтона», владеющего правами на игрока, большие проблемы с вратарями. Майк Смит подвержен травмам, Микко Коскинен не впечатляет, нет суперталантов и среди молодых вратарей — дорога перед Коноваловым открыта.

Семен Чистяков, защитник, 19 лет, «Авангард»
Вероятность отъезда: низкая

Семен Чистяков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Семен Чистяков. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В сентябре — октябре играл много, но со временем стал все чаще исполнять роль седьмого защитника. Сложно говорить о каком-то росте игрока, когда он проводит на льду по три-четыре минуты. Вероятность отъезда Чистякова за океан невелика, но в «Нэшвилле» наверняка не прочь забрать игрока и развивать его в своей системе.

Вернутся из аренды

Дмитрий Саморуков, защитник, 21 год, ЦСКА

Дмитрий Саморуков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Саморуков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У «Эдмонтона» ужасная оборона (50 пропущенных шайб в 14 матчах), и Саморуков, с ходу закрепившийся в основе ЦСКА, точно пригодится «Ойлерз». Ведь заслужить доверие в армейском клубе иногда сложнее, чем в НХЛ, — 20-летний Александр Романов в «Монреале» играет намного больше, чем в ЦСКА.

Александр Алексеев, защитник, 21 год, «Салават Юлаев»

Александр Алексеев. Фото ХК "Салават Юлаев"
Александр Алексеев. Фото ХК «Салават Юлаев»

У «Вашингтона» довольно возрастная оборона, и Алексеев — один из тех, на кого в клубе рассчитывают в будущем. Сезон в КХЛ — один из шагов на пути к тому, чтобы стать основным игроком «Кэпиталз». В «Салавате» Алексеев начинал с седьмого защитника, но сейчас играет важную роль в команде.

Виталий Кравцов, нападающий, 21 год, «Трактор»

Виталий Кравцов. Фото photo.khl.ru
Виталий Кравцов. Фото photo.khl.ru

Второе возвращение в родной клуб получилось более удачным — Виталий уже забил 15 голов. И после приезда в «Рейнджерс» у него наверняка будет больше шансов на место в основе. Но стабильности Кравцову пока все же не хватает: он может провести яркий матч, а потом на две-три игры уйти в тень.

Иван Чехович, нападающий, 21 год, «Торпедо»

Иван Чехович. Фото ХК "Торпедо"
Иван Чехович. Фото ХК «Торпедо»

Очень удачно выбрал клуб. В «Торпедо», который действует в атакующем стиле, Чеховича поставили в тройку к Дамиру Жафярову и Энди Миле, и они очень быстро сыгрались. В «Сан-Хосе» Чеховича ждут сразу, как только «Торпедо» вылетит из плей-офф. Учитывая, что в первом раунде нижегородцы встретятся с кем-то из фаворитов, уже в марте Иван может дебютировать в НХЛ.

Александр Хованов, нападающий, 20 лет, «Ак Барс»

Александр Хованов. Фото photo.khl.ru
Александр Хованов. Фото photo.khl.ru

«Миннесота» отправляла Хованова в Россию, чтобы он набирался опыта игры в КХЛ, но он почти весь сезон играет в ВХЛ. Молодому центрфорварду явно не хватает скорости, да и в обороне он пока отрабатывает не всегда. При этом у Хованова сложный характер, и он не всегда адекватно воспринимает претензии. Может, за океаном у Александра получится лучше?

Егор Афанасьев, нападающий, 19 лет, ЦСКА

До нынешнего сезона не играл на взрослом уровне, но в КХЛ с первых матчей выглядел очень уверенно. Да и на МЧМ был одним из лучших. Может быть, до основы «Нэшвилла» Афанасьев пока и не дорос, но в целом у габаритного (191 см, 92 кг) форварда очень хороший потенциал.

Даниил Тарасов, вратарь, 21 год, «Салават Юлаев»

Не смог вытеснить Юху Метсолу с позиции основного вратаря уфимцев, но это было и нереально. Свои матчи Тарасов отыграл очень хорошо и даже заслужил приглашение в сборную России на Кубок Первого канала. В «Коламбусе» место для него сейчас вряд ли есть, но в фарм-клубе он должен получить игровую практику.

Клим Костин, нападающий, 21 год, «Авангард»

Клим Костин. Фото photo.khl.ru
Клим Костин. Фото photo.khl.ru

Разыгрался в последних матчах, но в целом проводит сезон средне. По крайней мере сейчас его шансы на попадание в основу «Сент-Луиса» невелики. Хотя в прошлом сезоне Костин даже отметился голом в НХЛ.

Алексей Торопченко, нападающий, 21 год, «Куньлунь»

Провел несколько ярких матчей за «Куньлунь» и получает много игрового времени (15 с половиной минут в среднем за матч). Но, как и в случае с Костиным, говорить о месте в составе «Сент-Луиса» рано.

Кирилл Максимов, нападающий, 21 год, ЦСКА

Больше играет в ВХЛ за «Звезду» (22 матча), чем за ЦСКА. По окончании аренды вернется в систему «Эдмонтона», где весь прошлый сезон отыграл в АХЛ за «Бейкерсфилд».

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