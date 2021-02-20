Сегодня, 20 февраля, «Ак Барс» на своем льду примет «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В этом сезоне команды встречались всего раз, в декабре 2020 года казанцы обыграли соперника со счетом 3:0. Если сегодня «Ак Барс» наберет в матче со «Спартаком» хотя бы одно очко, то займет первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следить за матчем «Ак Барс» — «Спартак» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Спартак»