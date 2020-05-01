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«Локомотив» не стал предлагать новый контракт Свитову

09:36
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Нападающий Александр Свитов покинул ярославский «Локомотив», сообщает Twitter клуба.

В прошлом сезоне 37-летний Свитов в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «минус 3» и 32 минутах штрафного времени.

Свитов в России имеет также опыт выступлений за «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

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