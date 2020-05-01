«Локомотив» не стал предлагать новый контракт Свитову

? «Локомотив» не будет продлевать контракт с Александром Свитовым.

?

Благодарим за бесценный опыт и лидерские качества, которые Александр привнёс в нашу команду в прошедшем сезоне!

?

Успехов в будущем ?? pic.twitter.com/5ds8weRTKP