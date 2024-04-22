«Локомотив» — «Металлург»: после первого периода счет не открыт

«Локомотив» и «Металлург» не открыли счет в первом периоде третьего матча финальной серии Кубка Гагарина. Счет после первой 20-минутки — 0:0.

На 13-й минуте встречи судьи отменили заброшенную шайбу нападающего ярославской команды Степана Никулина. В третий раз подряд в этом финале стартовый период прошел без засчитанных голов.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу «Магнитки». Третья игра проходит в Ярославле. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Металлург».