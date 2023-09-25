«Локомотив» дома обыграл «Металлург» в матче КХЛ
«Локомотив» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
Победу железнодорожникам принесли голы Рушана Рафикова, Максима Березкина и Павла Красковского, который оформил дубль. Единственную шайбу гостей забросил Михаил Грасс.
После 10 матчей «Локомотив» с 14 очками поднялся на третье место Западной конференции. «Металлург» после 11 встреч с 16 очками продолжает лидировать на «Востоке».
В следующем матче «Локомотив» дома сыграет с «Автомобилистом», а «Металлург» отправится в гости к «Куньлуню». Обе игры пройдут 27 сентября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Рафиков — 2 (бол., Алексеев, Лихачев), 38:42 — 1:0. Березкин — 1 (Гернат), 49:56 — 2:0. Красковский — 1 (Рафиков), 52:01 — 3:0. Грасс — 1 (Коробкин), 54:19 — 3:1. Красковский — 2 (п.в.), 59:59 — 4:1.
Вратари: Исаев — Загидулин (58:31 — 59:16, 59:28).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 19 (8+8+3) — 17 (5+4+8).
Судьи: Гашилов, Гофман.
25 сентября. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|10
|8
|2
|17
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|11
|1
|10
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|7
|4
|16
|2
|Лада
|11
|6
|5
|14
|3
|Ак Барс
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|10
|3
|7
|9
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|12
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|27.09
|15:30
|
Сибирь – СКА
|0 : 3
|27.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|5 : 3
|27.09
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|3 : 2 Б
|27.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Металлург Мг
|3 : 2 Б
|27.09
|19:30
|
Локомотив – Автомобилист
|3 : 1