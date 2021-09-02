«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо»
21:23
«Локомотив» одержал победу над рижским «Динамо» в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.
У хозяев отличились Рушан Рафиков, Максим Осипов и Павел Кудрявцев.
В составе гостей забивали Рудольф Червены и Мартиньш Карсумс.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Червены — 1 (бол., Радил), 2:04 — 0:1. Карсумс — 1 (бол., Цибульскис, Шинкарук), 9:54 — 0:2. Рафиков — 1 (бол., Алексеев), 12:33 — 1:2. Осипов — 1 (Мисюль, Алексеев), 27:06 — 2:2. Кудрявцев — 1 (Сагадеев), 42:29 — 3:2.
Вратари: Паскуале — Маттсон (58:59).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (11+14+6) — 25 (7+4+14).
Судьи: Франо, Хрибик.
2 сентября. Ярославль. «Арена-2000».
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