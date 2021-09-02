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СКА на выезде обыграл «Северсталь»

21:20
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СКА выиграл у «Северстали» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Кирилл Марченко, Фердерик Хендемарк и Линден Вей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1. 1:0, 0:2)

Голы: Марченко — 1 (Хендемарк), 1:20 — 0:1. Рооба — 1 (бол., Рыков, Стенквист), 4:13 — 1:1. Стенквист — 1 (Рыков, Колмыков), 30:56 — 2:1. Хендемарк — 1 (мен., Хуснутдинов, Кирсанов), 45:44 — 2:2. Вей — 1 (Бурдасов), 54:40 — 2:3.

Нереализованный буллит: Марченко (СКА), 39:21 (Вратарь).

Вратари: Шостак — Самонов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 30 (6+11+13) — 23 (8+10+5).

Судьи: Гофман, Юдаков.

2 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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Евгений Петров все материалы автора

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