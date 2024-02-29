«Локомотив» на своем льду примет московский ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ 29 февраля, в четверг. Игра состоится в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал KHL Prime, также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслирует платный онлайн-сервис «Кинопоиск».

Жители Ярославля и Ярославской области смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Первый Ярославский».

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