«Яндекс Плюс» и КХЛ представили тизер плей-офф-2024
29 февраля, в день начала розыгрыша Кубка Гагарина-2024, «Яндекс Плюс» и КХЛ представляют тизер к 16-му сезону плей-офф, над созданием которого работали команды продюсерского центра «Яндекса» и студии продакшена Neopoleon. Ранее креативная студия снимала заставки для оригинальных проектов «Кинопоиска» — фильмов «Мажор» и «Триггер», двух сезонов сериала «Пищеблок», второго сезона сериала «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем».
Концепция тизера к плей-офф КХЛ-2024 — «Холодные игры» — отсылает к антиутопическому боевику «Голодные игры» режиссера Гэри Росса по одноименному роману Сьюзен Коллинз. В основе сюжета — борьба героев за жизнь в опасной игре, за которой в прямом эфире следит вся страна. Как и в первоисточнике, хоккейный плей-офф — соревнование на вылет, где проигравший выбывает, а победитель продолжает борьбу. Чтобы выжить, команде необходимо побеждать в каждой следующей серии соревнования.
В тизере «Холодные игры» можно увидеть отсылки к оригинальному произведению: комнату с экранами видеопросмотра и фигурой Распорядителя, обратный отсчет к началу игр и пожелание удачи участникам, а хоккейный стадион символизирует Арену для игр. Тизер озвучил актер Владимир Антоник — русский голос Уинстона во франшизе «Джон Уик».
«Спорт — самый сложный сериал, с сотнями действующих лиц, невероятными сюжетными поворотами, запоминающимися моментами и бэнгерами в каждой игре. Это в каком-то смысле идеальный сериал, за развитием сюжета которого мы наблюдаем буквально здесь и сейчас. В «Холодных играх» команды символизируют округа Панема в борьбе за главный трофей — Кубок Гагарина», — заявил директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюса» Сергей Бархударьян.
Кубок Гагарина-2024 — второй этап 16-го сезона КХЛ. 29 февраля стартовые матчи плей-офф проведут пары: «Салават Юлаев» и «Трактор», «Локомотив» и ЦСКА, «Спартак» и «Северсталь», «Ак Барс» и «Автомобилист». Все матчи Кубка Гагарина-2024 можно смотреть на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».
«Яндекс Плюс» — подписка, которая открывает доступ к крупнейшим контентным сервисам «Яндекса», среди которых «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Букмейт». С сезона-2023/2024 «Яндекс Плюс» стал одним из партнеров КХЛ.
18+ Реклама. Рекламодатель. ООО «Кинопоиск». ИНН 7710688352.
ООО «Кинопоиск», 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 9А01, ОГРН 1077759854919
Условия подписки
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -