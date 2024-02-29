«Яндекс Плюс» и КХЛ представили тизер плей-офф-2024

Над ним работала команда, которая снимала заставки и интро для сериалов «Кинопоиска».

29 февраля, в день начала розыгрыша Кубка Гагарина-2024, «Яндекс Плюс» и КХЛ представляют тизер к 16-му сезону плей-офф, над созданием которого работали команды продюсерского центра «Яндекса» и студии продакшена Neopoleon. Ранее креативная студия снимала заставки для оригинальных проектов «Кинопоиска» — фильмов «Мажор» и «Триггер», двух сезонов сериала «Пищеблок», второго сезона сериала «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем».

Концепция тизера к плей-офф КХЛ-2024 — «Холодные игры» — отсылает к антиутопическому боевику «Голодные игры» режиссера Гэри Росса по одноименному роману Сьюзен Коллинз. В основе сюжета — борьба героев за жизнь в опасной игре, за которой в прямом эфире следит вся страна. Как и в первоисточнике, хоккейный плей-офф — соревнование на вылет, где проигравший выбывает, а победитель продолжает борьбу. Чтобы выжить, команде необходимо побеждать в каждой следующей серии соревнования.

В тизере «Холодные игры» можно увидеть отсылки к оригинальному произведению: комнату с экранами видеопросмотра и фигурой Распорядителя, обратный отсчет к началу игр и пожелание удачи участникам, а хоккейный стадион символизирует Арену для игр. Тизер озвучил актер Владимир Антоник — русский голос Уинстона во франшизе «Джон Уик».

«Спорт — самый сложный сериал, с сотнями действующих лиц, невероятными сюжетными поворотами, запоминающимися моментами и бэнгерами в каждой игре. Это в каком-то смысле идеальный сериал, за развитием сюжета которого мы наблюдаем буквально здесь и сейчас. В «Холодных играх» команды символизируют округа Панема в борьбе за главный трофей — Кубок Гагарина», — заявил директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюса» Сергей Бархударьян.

Кубок Гагарина-2024 — второй этап 16-го сезона КХЛ. 29 февраля стартовые матчи плей-офф проведут пары: «Салават Юлаев» и «Трактор», «Локомотив» и ЦСКА, «Спартак» и «Северсталь», «Ак Барс» и «Автомобилист». Все матчи Кубка Гагарина-2024 можно смотреть на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».

«Яндекс Плюс» — подписка, которая открывает доступ к крупнейшим контентным сервисам «Яндекса», среди которых «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Букмейт». С сезона-2023/2024 «Яндекс Плюс» стал одним из партнеров КХЛ.