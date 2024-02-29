Хоккейный агент Квартальнов: «То, что «Лада» попала в плей-офф, наверное, для всех удивление, но для меня — нет»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» поделился мнением о попадании «Лады» в плей-офф.

«Результат тольяттинцев — показатель характера команды во главе с главным тренером Олегом Браташом. Я хорошо его знаю, как человека. То, что «Лада» попала в плей-офф, наверное, для всех удивление, но для меня — нет», — сказал Квартальнов.

В первом раунде Кубка Гагарина «Лада» сыграет против «Авангарда». Первый матч серии состоится 1 марта и начнется в 16.30 (мск).