В четверг, 29 февраля, стартует Кубок Гагарина. Ярославский «Локомотив» в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с московским ЦСКА.

Матчи серии до четырех побед пройдут 29 февраля, 2, 4, 6 марта и, если потребуется, 8, 10 и 12 марта. Первая и вторая, а также (если потребуется) пятая и седьмая игра — в Ярославле, третья и четвертая, а также (если потребуется) шестая встреча — в Москве.

Ярославский клуб с 93 баллами финишировал в регулярке на 3-й строчке «Запада». Московская команда в регулярном чемпионате набрала 76 очков и заняла 6-е место в Западной конференции.

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