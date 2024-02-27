Джиошвили — о работе с Тамбиевым: «Я благодарен ему за то, что он вытаскивал из меня»

Форвард московского «Динамо» Максим Джиошвили в интервью «СЭ» рассказал о работе с Леонидом Тамбиевым в «Динамо» СПб.

«Благодарен ему за то, что он вытаскивал из меня. Не все получалось, где-то, может быть, он давил, причем прилично. Тогда я понял, что только через работу на полную можно добавлять и развиваться», — сказал Джиошвили .