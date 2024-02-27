Форвард «Динамо» Джиошвили рассказал о психологии после травмы

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Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили в интервью «СЭ» рассказал о восприятии игры после длительной травмы.

«Все зависит от серьезности травмы. У меня, слава богу, был всего лишь перелом, поэтому после первого же момента в игре, где надо выкатываться на защитника под бросок, ты уже забываешь обо всем, что было », — сказал Джиошвили.

В ФОНБЕТ чемпионате КХЛ-2023/24 28-летний нападающий набрал 15 (11+4) очков в 46 матчах. Москвичи сыграют с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф.