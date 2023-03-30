Линден Вей заявил, что хотел бы остаться в «Барысе»

Нападающий «Барыса» Линден Вей высказался о своем будущем.

«Я не разговаривал со своим агентом после окончания сезона. Планируем с ним пообщаться в апреле. Я бы хотел и дальше играть за «Барыс». Болельщики и казахстанцы в целом всегда так хорошо относились ко мне и моей семье. В моих планах снова выступать в КХЛ», — цитирует Вея Legalbet.kz.

В текущем сезоне в активе 31-летнего канадца 41 (18+23) очко в 57 играх регулярного чемпионата КХЛ.