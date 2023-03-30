Никитин может покинуть «Локомотив», если клуб не сохранит Юшкевича

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» пока не предложил новый контракт Дмитрию Юшкевичу, одному из ассистентов главного тренера Игоря Никитина.

По нашей информации, Никитин может покинуть клуб, если «Локомотив» решит не продлевать контракт с Юшкевичем.

29 марта ярославский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв московскому ЦСКА со счетом 3-4 в серии второго раунда плей-офф.